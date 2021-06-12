У п'ятницю, 11 червня, всесвітньо відома мережа ресторанів швидкоїжі повідомила, що нещодавно найняла зовнішніх консультантів для розслідування несанкціонованої діяльності у внутрішній системі компанії. А несанкціонований доступ було припинено лише через тиждень після його виявлення.

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У повідомленні McDonald's йдеться про те, що проведені заходи встановили злом даних компанії на кількох ринка, включаючи США, Південну Корею і Тайвань.

Які дані хакери викрали у McDonald's на ринку США

У повідомленні для американських співробітників McDonald's говориться, що в результаті злому була розкрито частину контактної інформації про співробітників і франчайзерів з США. Водночас хакери отримали доступ до інформації про ресторани, такої як кількість посадочних місць і площа ігрових зон. Компанія заявила, що дані клієнтів в США не були викрадені, а дані співробітників, до яких було отримано доступ хакерами не були конфіденційними або особистими.

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Компанія рекомендувала співробітникам і франчайзерам бути обачними через можливість отримання фішингових електронних листів і проявляти обачність при роботі у мережі.

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В Азії від злому постраждали не лише співробітники, а й клієнти McDonald's

McDonald's повідомив, що зловмисники викрали електронні адреси клієнтів, номери телефонів і адреси доставки клієнтів в Південній Кореї та Тайвані. На Тайвані хакери також викрали інформацію про співробітників, включаючи імена та контактні дані. Компанія заявила, що кількість файлів, які зазнали злому, була невеликою, водночас точно не вказали кількість постраждалих від злому осіб. Представники McDonald's також запевняють, що хакерська атака не спричинила витоку даних щодо платіжної інформації клієнтів.

Працівниці McDonald`s у Тайвані працюють у незвичній уніформі / Фото Imgur

У McDonald's наголосили, що її підрозділи в Південній Кореї й Тайвані повідомили регулюючі органи в Азії про порушення в п'ятницю, і що вони зв'яжуться з клієнтами та співробітниками в разі потреби.

McDonald's натякає на можливий витік даних також у Росії та ПАР

Компанія повідомила, що її підрозділи також повідомлять деяких співробітників у Південно-Африканській Республіці та Росії про можливий несанкціонований доступ до їх інформації. В ході розслідування ці країни також були відзначені, як потенційні жертви хакерів та джерела витоку інформації.

McDonald's не платив хакерам

Компанія McDonald's заявила, що робота її ресторанів не була порушена в результаті злому, а хакерська атака не була пов'язана з програмами, що вимагають викуп за розблокування даних та доступу компанії до управління її системами. Також представники McDonald's заявляють, що до компанії не було вимог з боку хакерів щодо викупу, і компанія не проводили ніяких виплат хакерам.