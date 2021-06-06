Відео під назвою "Анонімне послання Ілону Маску" на даний час є трендом в соціальних мережах. У зверненні група хакерів заявила, що мільярдер має занадто велику владу над криптовалютними ринками та повідомили, що "вони втомилися від його поведінки та істерик".

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У своєму відеозверненні, адресованому Ілону Маску Anonymous наголосили на тому, що на їх думку, люди починають розуміти, що Ілон Маск не більше ніж черговий самозакоханий багатій, який відчайдушно потребує уваги.

Мільйони роздрібних інвесторів дійсно розраховували на те, що їх прибуток від криптовалюти поліпшить їхнє життя. Поки працьовиті люди позбавляються своїх мрій через ваші публічні істерики, ви продовжуєте висміювати їх мемами з одного зі своїх особняків за мільйони доларів,

– звертаються до Ілона Маска хакери.

Дивіться звернення до Ілона Маска від Anonymous

У четвер Маск опублікував загадковий твіт, який багато хто у світі цифрових активів сприйняв як розрив мільярдера з біткоінами.

Зі слів хакерів, дописи Ілона Маска у твіттері демонструють "зневагу до пересічного працівника". Хакери з угрупування Anonymous, які відповідальні за одні з найбільших цифрових зломів в історії, включаючи атаку на PayPal і Церкву саєнтології, наголосили на тому, що тепер Ілон Маск отримав гідного суперника.

Ми Anonymous. Ми легіон. Ми йдемо,

– заявили хакери.