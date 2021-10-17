Опозиційна сила отримала від грального бізнесу близько 28,9 мільйона доларів США. На другому місці – Ліберальна та Національна партії, яким дісталося приблизно 16,3 мільйона доларів. Решту грошей компанії витратили на пов'язані з політичними організації, спілки та кампанії, аби просувати свій гральний бізнес на національному ринку.

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Хабар чи пожертва

У розслідуванні журналістів зазначається, що близько 35% усіх "пожертв" грального бізнесу політикам стосуються грошей, джерел походження яких неможливо встановити. Такі внески, скоріш за все, здійснювались завдяки прогалинам в австралійському законодавстві, через напівлегальні схеми.

Індустрія азартних ігор – це дуже жорстко контрольований сектор, тому компаніям є що втрачати або отримувати від прийняття політичних рішень,

– зазначає генеральна директорка Grattan Institute Даніель Вуд.

Експерти занепокоєні, що в Австралії галузь грального бізнесу жертвує у політику більше коштів, ніж будь-який інший сектор національної економіки.

Оприлюднена інформація в австралійському суспільстві спричинила неоднозначні відгуки – хтось не вбачає у цьому нічого неправомірного, а дехто звинувачує політичні партії у корупції.

Досвід Великої Британії

Нагадаємо, що влітку подібна інформація спричинила скандал у Великій Британії. Тоді 9 чинних парламентарів взяли безкоштовні квитки на матчі "Євро-2020" від букмекерів та гральних компаній. Один з цих квитків коштував 4 тисячі євро (матч "Англія – Данія"), а інші отримали безкоштовно місця на стадіоні собівартістю 9 300 євро.

Додамо, що витрати австралійців на азартні ігри під час пандемії COVID-19 зросли на 300%. Експерти припустили, що через закриття наземних казино, клубів і барів люди почали частіше робити ставки онлайн.