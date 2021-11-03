Під час діалогу з бізнесом уряд розглядає одразу декілька напрямків державної підтримки, які не пов'язані із прямою виплатою фінансової допомоги. Яким чином влада планує підтримувати бізнес у червоних зонах розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Жодних прямих фінансових виплат

Ми постійно дивимося та спілкуємося з бізнесом про те, яка підтримка їм сьогодні потрібна. Повного локдауну немає – бізнес не закривається, а наша мета – вакцинувати колективи, суспільство та клієнтів, якщо мовиться про ресторани. Минулої хвилі ресторани були закриті, страждали деякі сфери, і такий бізнес отримував підтримку. У цій хвилі ключове завдання – вакцинуватися. Якщо колектив вакцинований, то бізнес працює без обмежень. Денис Шмигаль прем'єр-міністр України

Щодо можливої підтримки у нинішній ситуації, Шмигаль назвав доступніші кредити для бізнесу, як один із перспективних напрямків для розвитку.

Крім того, за словами прем'єр-міністра, клієнтоорієнтований бізнес просить врегулювати зменшення орендної плати на період жорстких карантинних обмежень.

Це відповідальність місцевої влади. Ми можемо тільки рекомендувати. Це одне з головних прохань бізнесу: полегшити тягар за оренду комунального та державного майна,

– прокоментував Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше радник президента Олег Устенко заявляв, що в Офісі президента розглядають питання щодо відновлення фінансової підтримки бізнесу на час карантину.