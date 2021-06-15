Українська компанія Grammarly назавжди перевела працівників на гібридний формат роботи

Українська компанія Grammarly прийняла рішення назавжди перевести своїх працівників на гібридний формат. Компанія перейшла на віддалений формат роботи в березні 2020 року, коли розпочалась пандемія COVID-19.
Варто зазначити, що спочатку співробітників планували повернути в офіси, як тільки пандемія стихне. Однак згодом вирішили переглянути формат роботи взагалі.
До теми Частка продажів онлайн рекордно зросла: чи все з цим добре
Що передбачає новий формат
Члени команди протягом року будуть періодично зустрічатися з колегами для особистої колаборації. Зокрема, причиною може бути стратегічне планування або запуск проєктів.
Зустрічатимуться співробітники щоквартально в одному з хабів Grammarly:
- у Києві;
- у Сан-Франциско;
- у Нью-Йорку;
- у Ванкувері.
Гібридний формат роботи полягає в тому, що співробітники, які захочуть працювати з офісу, зможуть це робити.
Всі члени однієї команди перебуватимуть в 3 суміжних часових поясах з одним хабом. Це забезпечить щонайменше 6 годин перетину під час робочого дня для швидкої комунікації та зручної організації онлайн-зустрічей,
– сказали в компанії.
Коротко про компанію Grammarly
Українську компанію ще у 2009 році створили кияни Олексій Шевченко і Максим Литвинов. Онлайн-сервіс допомагає у написанні текстів англійською мовою.
У 2019 році Grammarly залучила 90 мільйонів доларів інвестицій у другому раунді. Загальна оцінка Grammarly перевищує 1 мільярд доларів.