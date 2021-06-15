Варто зазначити, що спочатку співробітників планували повернути в офіси, як тільки пандемія стихне. Однак згодом вирішили переглянути формат роботи взагалі.

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Що передбачає новий формат

Члени команди протягом року будуть періодично зустрічатися з колегами для особистої колаборації. Зокрема, причиною може бути стратегічне планування або запуск проєктів.

Зустрічатимуться співробітники щоквартально в одному з хабів Grammarly:

у Києві;

у Сан-Франциско;

у Нью-Йорку;

у Ванкувері.

Гібридний формат роботи полягає в тому, що співробітники, які захочуть працювати з офісу, зможуть це робити.

Всі члени однієї команди перебуватимуть в 3 суміжних часових поясах з одним хабом. Це забезпечить щонайменше 6 годин перетину під час робочого дня для швидкої комунікації та зручної організації онлайн-зустрічей,

– сказали в компанії.

Довідка. Гібридний формат роботи практикують відомі техногіганти. Зокрема, Google,Microsoft та українська компанія Київстар. Детальніше про формат – читайте тут.

Коротко про компанію Grammarly

Українську компанію ще у 2009 році створили кияни Олексій Шевченко і Максим Литвинов. Онлайн-сервіс допомагає у написанні текстів англійською мовою.

У 2019 році Grammarly залучила 90 мільйонів доларів інвестицій у другому раунді. Загальна оцінка Grammarly перевищує 1 мільярд доларів.