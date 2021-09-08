42% підприємців вважають, що їх бізнес не готовий до можливих чергових карантинних обмежень. Наразі в середньому у кожного підприємця відбувається 17 успішних угод щомісяця, і лише 7% стверджують, що відгуки про компанію є більш ефективними, ніж реклама.

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Онлайн-бізнес та карантин

Попри можливість впровадження нових карантинних обмежень напередодні активного бізнес-сезону, підприємці продовжують розвивати власну справу в онлайні. Переваги мають ті, хто є власниками підприємств або ж пропонують локальну продукцію та послуги:

29% респондентів, які надають послуги, не відчули жодного впливу пандемії .

. 22% замовляють продукцію в Україні і стверджують, що швидкість поставок не змінилась . Проблеми з поставками у межах країни відчував лише кожен десятий власник бізнесу.

. Проблеми з поставками у межах країни відчував лише власник бізнесу. 16% підприємців, які замовляють товари з-за кордону, наголосили, що поставки затримуються, а для 3% замовлення не з вітчизняного ринку взагалі стали неможливими.

42% підприємців вважають, що їх бізнес не готовий до чергового локдауну. Решта опитаних продовжують шукати ефективні рішення, зокрема:

активне ведення онлайн-магазину;

збільшення товарних запасів;

інвестиції у рекламні послуги.

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Актуальне становище українського бізнесу

З початком осені стартував сезон шопінгу, підготовки авто до зими та пошуку житла. Тому зараз найпопулярнішими та прибутковими галузями ведення бізнесу є:

продаж одягу та взуття;

оренда та продаж нерухомості;

автозапчастини;

дитячі товари.

93% онлайн-бізнесу зазначають, що їх щомісячний дохід, враховуючи витрати та сплату податків, не перевищує 20 тисяч гривень. Ще 5% отримують від 20 до 50 тисяч гривень, і лише 2% – понад 50 тисяч гривень.

Безліч підприємств мають рекордні показники виконаних замовлень – від 90 до 99. Хоча середній показник постійних клієнтів одного бізнесу становить 9 осіб, бувають випадки, коли понад 90 лояльних людей звертались до власників бізнесу за послугами повторно.

Лояльність клієнтів до українського бізнесу / Фото Unsplash

Спілкування з клієнтами

Для 42% підприємців розвиток та підтримка репутації – це важлива частина бізнес-діяльності. Кожен третій вважає, що позитивний імідж є більш важливим, ніж прибутки та показники продажів. Взагалі не цікавляться своїм іміджем лише 6% підприємців.

Разом з тим все більшої актуальності набуває питання екологічності бізнесу. Так, 39% підприємців намагаються зробити товари чи послуги більш екологічними, а 11% очікують на появу більш сприятливих умов, щоб запропонувати екологічну альтернативу.

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8 з 10 підприємців постійно слідкують за зверненнями клієнтів та оперативно відповідають на запити. 57% найчастіше розміщують онлайн-оголошення та спілкуються з потенційними клієнтами телефоном. Також 8 з 10 власників бізнесу роблять це самостійно.

Своїх клієнтів український бізнес найбільше цінує за:

швидкість покупки (45%);

вчасні відповіді, відкритість та адекватність (37%);

довіру до бізнесу та його товарів чи послуг (37%);

доброзичливість (34%).

У відповідь кожен 7 підприємець готовий надати знижку лояльному клієнту. Ще 34% погоджуються оформити замовлення поза робочим графіком, а 26%, у випадку необхідності, доставлять товар безкоштовно.

61% підприємців дратує, коли клієнт довго розпитує про товар, але згодом його не купує. 37% стикались з грубим та агресивним спілкуванням з боку клієнтів, а кожному 4 не подобаються прохання про знижку.

Підприємців дратують прохання клієнтів про додаткову знижку / Фото Unsplash

Пріоритети у спілкуванні

2 з 3 підприємців головним аспектом у спілкуванні з клієнтами вважають доброзичливість. 63% вкрай важливо розібратись у товарі чи послузі, а 37% – бути гнучким та вміти пропонувати нестандартні варіанти покупцям.

35% власників бізнесу не просять клієнтів залишати відгуки про компанію у мережі, і лише 7% вважають позитивний зворотній зв'язок ефективнішим, ніж оптимізовану рекламу. 57% надають перевагу онлайн-рекламі, а 65% дотримуються правила "роби якісно, і клієнт прийде сам".