Проблеми з постачальниками та великі витрати: чи готовий бізнес відновитись після пандемії

Цей рік все ще може стати роком грандіозного виходу бізнесу з коронавірусної кризи. На ринку очікують зростання прибутків підприємств у галузі енергетики, фінансів, промисловості та виробництва сировини.

Однак, поки відновлення досі у процесі, бізнес переживає проблеми, пов'язані з постачальниками, підвищеними витратами на виробництво та дефіцитом робочої сили. Від того, як підприємства впораються з цими викликами, залежатимуть їх загальні показники прибутків у 2021 році. Про макроекономічні фактори, на які бізнесу цьогоріч слід звернути особливу увагу, розповідаємо далі у матеріалі.

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Товари та робоча сила

Великий бізнес скуповує більше сировини, ніж зазвичай. Це спричинено побоюванням підприємців щодо інфляційних процесів та дефіциту необхідних матеріалів для виробництва у майбутньому.

Частково дефіцит робочої сили можна пояснити браком фахових навичок та вмінь працівників на ринку. Це особливо поширено у галузях виробництва товарів, де споживачі продовжують скуповувати все у великих обсягах.

Зараз у центрі уваги – сфера послуг, яка поступово відновлює свою роботу. Багато працівників за час локдауну перекваліфікувались та перейшли до товарного сектору, звідки можуть і не повернутись.

Більшість підприємств, які працюють у сфері надання послуг, опинились у ситуації, коли необхідно шукати все нові інструменти залучення робочої сили. З'явилась потреба не тільки витрачати ресурси для найму персоналу, але й зважати на те, як цей персонал можна втримати.

Проблема робочої сили є критичною у сфері надання послуг / Фото Unsplash

Дохід та прибуток

Бізнес сьогодні пильно спостерігає за показниками доходів та прибутку. Хоча загалом доходи вже почали зростати, прибуток все ще залишається низьким, оскільки дедалі більше доводиться витрачатись на постачання сировини та навчання дефіцитної робочої сили.

Щоб втриматись на ринку, деякі підприємства шукають можливості залучення кредитних грошей під низьку відсоткову ставку. У таких випадках доводиться заздалегідь думати про забезпечення у майбутньому достатніх грошових потоків, щоб покрити потенційно можливе збільшення заборгованості.

Власникам бізнесу необхідно як ніколи детально обговорювати з бухгалтерами щонайменше три показники:

прибуток;

грошовий потік;

баланс.

Це допоможе визначити реальну та перспективну рентабельність бізнесу, а також продумати стратегії розвитку на найближчі кілька років.

Варто постійно звіряти фінансові показники бізнесу / Фото Pexels