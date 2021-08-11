Компанії Кремнієвої долини, які прагнуть повернути працівників в офіси, експериментують із системами оплати праці. Такі техногіганти, як Microsoft, Facebook та Twitter, уже запровадили менші зарплати для співробітників, які проживають у "дешевших" регіонах США.

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Ініціатива Google

Новий інструмент від Google визначає, як зміниться зарплата працівника, якщо той вирішить працювати повністю віддалено або ж переїде в інший населений пункт чи штат. Так, через зміну локації працівники відтепер можуть втратити від 5 до 15% свого стабільного щомісячного доходу.

Водночас такі компанії як Reddit та Zillow заявили, що продовжать платити однакову зарплату своїм працівникам незалежно від того, де вони мешкають, і не поділяють рішення Google.

Реакція співробітників

Працівники компанії теж неоднозначно сприйняли нововведення Gooogle. Співробітник, який вирішив на постійній основі працювати віддалено, оскільки до офісу йому доводилось добиратись цілих дві години, обурений.

Лише нещодавно мене підвищили завдяки успіхам на роботі, а зараз хочуть забрати 10% моєї нової зарплатні. У такому разі я отримуватиму ті ж гроші, що й до нової посади – тепер не бачу сенсу у моїх стараннях,

– коментує працівник.

До слова, експерти переконують, що нова система оплати праці Google може стати причиною масових судових позовів. Якщо працівники не дають попередньої письмової згоди на зниження зарплати, то це є прямим порушенням умов трудового договору з боку компанії.