Google використовуватиме офіси в Польщі для допомоги українським біженцям
Джерело:CNBC
Google використовуватиме свої офісні приміщення у Польщі та пропонуватиме інші ресурси українським біженцям.
Компанія використовуватиме свій Startups Campus у Варшаві як простір для місцевих неурядових організацій для надання юридичних та психологічних послуг біженцям.
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Минулого тижня компанія Google пообіцяла допомогу в розмірі 25 мільйонів доларів, у тому числі 10 мільйонів для місцевих організацій, які допомагають українським біженцям у Польщі.
Оскільки потреби постраждалих від війни змінюються, ми будемо шукати інші способи допомогти,
– йдеться у пресрелізі компанії.
Як світові компанії підтримують українських біженців
- Airbnb пообіцяла розмістити 100 тисяч українських біженців;
- Uber запропонував безплатні поїздки між українсько-польським кордоном.
Нагадаємо, що близько 300 світових компаній вийшли з російського ринку.