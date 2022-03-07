Компанія використовуватиме свій Startups Campus у Варшаві як простір для місцевих неурядових організацій для надання юридичних та психологічних послуг біженцям.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Минулого тижня компанія Google пообіцяла допомогу в розмірі 25 мільйонів доларів, у тому числі 10 мільйонів для місцевих організацій, які допомагають українським біженцям у Польщі.

Оскільки потреби постраждалих від війни змінюються, ми будемо шукати інші способи допомогти,

– йдеться у пресрелізі компанії.

Як світові компанії підтримують українських біженців

Airbnb пообіцяла розмістити 100 тисяч українських біженців;

Uber запропонував безплатні поїздки між українсько-польським кордоном.

Нагадаємо, що близько 300 світових компаній вийшли з російського ринку.

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