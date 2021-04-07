Історія, яка тривала 10 років: Google виграла суд проти Oracle

Верховний суд США постановив, що Google не порушувала закон про авторське право – такий позов подала компанія Oracle ще у 2010 році. Мовилось про використання API Java при розробці Android.

Рішення суду

У рішенні суду зазначено, що Google використовувала розробки в рамках положень про сумлінне використання. Додали, що це передбачено законодавством про авторське право.

Цікаво Працівники Amazon подали на компанію в суд через обідні перерви: це вже не перший скандал

У суді сказали, що Google скопіювала API для повторної реалізації користувацького інтерфейсу. Компанія взяла лише потрібне для користування в новій і перетвореній програмі.

Це доброякісна практика,

– наголосили у рішенні суду.

Позов Oracle проти Google: головне