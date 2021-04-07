Історія, яка тривала 10 років: Google виграла суд проти Oracle
Верховний суд США постановив, що Google не порушувала закон про авторське право – такий позов подала компанія Oracle ще у 2010 році. Мовилось про використання API Java при розробці Android.
Джерело:The Verge
Рішення суду
У рішенні суду зазначено, що Google використовувала розробки в рамках положень про сумлінне використання. Додали, що це передбачено законодавством про авторське право.
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У суді сказали, що Google скопіювала API для повторної реалізації користувацького інтерфейсу. Компанія взяла лише потрібне для користування в новій і перетвореній програмі.
Це доброякісна практика,
– наголосили у рішенні суду.
Позов Oracle проти Google: головне
- Компанія Oracle подала позов проти Google ще у 2010 році. Вона звинуватила конкурентів у незаконному використанні Java.
- Oracle вимагала, щоб Google виплатила від 2,1 до 6,1 мільярда доларів. Коли суд тривав вже досить довго, Oracle знизила суму до 1 мільярда.
- Однак така вимога була не останньою. Вже наприкінці березня 2016 року Oracle підвищила суму до 9,3 мільярда доларів.
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