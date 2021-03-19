Компанія Google планує витратити понад 7 мільярдів доларів на нерухомість в США. Такі плани у неї на 2021 рік. Головна мета – розширити офіси та центри обробки даних в 19 штатах.

У такий спосіб Google зможе створити щонайменше 10 тисяч робочих місць з повною зайнятістю. Відомо, що 1 мільярд доларів сконцентрують саме на Каліфорнії.

Зверніть увагу Нічого нового: від Google через суд вимагають 5 мільярдів доларів

Гендиректор Google Сундар Пічаї пояснив, що для компанії найважливішим є те, щоб працівники могли особисто спілкуватися для спільної роботи і створити спільноту. Він назвав це "важливою частиною майбутнього компанії".

Ми продовжуємо вкладати значні кошти в наші офіси по всій країні,

– запевнив Пічаї.

Що було напередодні

У 2020 році материнська компанія Google Alphabet призупинила свої витрати на нерухомість. Причиною стала саме пандемія COVID-19. Тоді вперше в історії компанії знизився річний дохід Google.

До слова. Компанія Google ухвалила рішення про те, що з 1 червня 2021 року почне утримувати податки з доходу від переглядів. Детальніше про це – у матеріалі Бізнес 24.