Google та Samsung оголошують "війну" Apple Watch

У вівторок, 18 травня компанія Google оголосила, що об'єднується із Samsung для випуску нової операційної системи для смартгодинників. ОС, яка поки буде називатися WearOS, об'єднає ОС Google і Tizen OS від Samsung, щоб поліпшити час автономної роботи та продуктивність смартгодинників компаній.

Нова операційна система для смартгодинників була анонсована на конференції для розробників Google I/O. Вона матиме оновлений зовнішній вигляд і нові можливості, включаючи покрокові інструкції Google Maps, Google Pay і функцію Google Music на пристрої.

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Залучення Samsung для подальшого розвитку WearOS може виявитися величезною перевагою для Google, оскільки ця компанія вже випустила ряд успішних наручних пристроїв. Технології та пристрої Samsung є першокласними, з привабливим дизайном і унікальними інтерфейсами, такими як поворотний циферблат годинника, що дозволяє управляти функціями на екрані.

Конкурент Apple Watch

Об'єднання зусиль компаній може виявитися особливо корисним для створення справжнього конкурента від Apple – Apple Watch. Впродовж багатьох років зусилля Google в області смартгодинників не увінчалися успіхом, попри те, що, за даними Google, у світі налічується 3 мільярди активних Android-пристроїв.

Apple, тим часом вдалося стати світовим лідером в області смартгодинників. За даними Counterpoint Research, компанія контролює 40% світового ринку смартгодинників. У найближчого конкурента Apple – компанії Samsung цей показник лише 10%. Саме тому Google та Samsung вирішили працювати разом, щоб спробувати потіснити виробника iPhone на ринку смартгодинників.

У Google також повідомили, що функції смартгодинника Fitbit щодо відстеження стану здоров'я і "on-wrist celebrations" найближчим часом буде переведено на WearOS.

Смартгодинник Fitbit від Google / Фото Thewearify

Google завершила поглинання компанії Fitbit за 2,1 мільярда доларів в січні. Придбання виробника фітнес-браслетів має велике значення для Google, адже завдяки цьому компанія може зробити смартгодинники Google справжніми конкурентами Apple Watch, що відмінно зарекомендували себе як інструмент для відстеження стану здоров'я.

Фітнес та відстеження здоров'я: головні тренди ринку смартгодинників

У грудні минулого року Apple здійснила потужний крок у фітнес-простір, запустивши програми тренувань Apple Fitness + для Apple Watch. Fitbit пропонує аналогічні функції, включаючи програми тренувань і відстеження стану здоров'я.

Apple Fitness+: новий мотиваційний фітнес-сервіс для Apple Watch / Фото Apple

Фітнес – одна з найважливіших функцій сучасних смартгодинників, і якщо Google зможе правильно використовувати вражаючий набір фітнес-функцій Fitbit, це може стати першою серйозною загрозою для Apple Watch.