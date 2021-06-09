Google реструктурує свій хмарний бізнес: низку посад усунуть

9 червня 2021 , 15:55
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Джерело:

CNBC

Техногігант Google вирішив здійснити внутрішню реструктуризацію своєї хмарної групи. На жаль, це буде причиною усунення низки посад. Однак компанія запевнила, що людей не звільнятимуть.

Реструктуризувати хмарний бізнес вирішили тоді, коли керівником хмарного підрозділу став Томас Куріан. Він вже провів низку змін у компанії.

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Зокрема, ці зміни також стосувались чисельності персоналу. Керівництво впевнене в тому, що організаційні зміни декількох команд покращать спосіб просування на ринку, співпрацю та взаємодію з клієнтами в усіх галузях по всьому світу

Ми прийняли складне, але необхідне рішення повідомити невелику кількість працівників про те, що їх посади будуть скасовані,
– заявив один з представників компанії.

Мета реструктуризації

У ЗМІ повідомили, що насамперед реструктуризація спрямована на переорієнтацію на міжнародні ринки. Зміни відчують приблизно 50 співробітників. Сама ж компанія не розповіла деталей та не сказала, скількох осіб хочуть звільнити. Водночас Google заявила, що цим людям знайдуть "нові ролі у компанії".

Генеральний директор Google Cloud Томас Куріан заявив, що стратегія націлена на 5 галузей:

  • роздрібна торгівля;
  • охорона здоров'я;
  • фінансові послуги;
  • ЗМІ та розваги;
  • виробництво.
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Автор: Тетяна Пасічник