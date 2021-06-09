Реструктуризувати хмарний бізнес вирішили тоді, коли керівником хмарного підрозділу став Томас Куріан. Він вже провів низку змін у компанії.

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Зокрема, ці зміни також стосувались чисельності персоналу. Керівництво впевнене в тому, що організаційні зміни декількох команд покращать спосіб просування на ринку, співпрацю та взаємодію з клієнтами в усіх галузях по всьому світу

Ми прийняли складне, але необхідне рішення повідомити невелику кількість працівників про те, що їх посади будуть скасовані,

– заявив один з представників компанії.

Мета реструктуризації

У ЗМІ повідомили, що насамперед реструктуризація спрямована на переорієнтацію на міжнародні ринки. Зміни відчують приблизно 50 співробітників. Сама ж компанія не розповіла деталей та не сказала, скількох осіб хочуть звільнити. Водночас Google заявила, що цим людям знайдуть "нові ролі у компанії".

Генеральний директор Google Cloud Томас Куріан заявив, що стратегія націлена на 5 галузей:

роздрібна торгівля;

охорона здоров'я;

фінансові послуги;

ЗМІ та розваги;

виробництво.

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