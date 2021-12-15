Спершу невакцинованих співробітників відправлятимуть у неоплачувані відпустки, а згодом вони втрачатимуть свої посади. У листі Google мовиться, що всі працівники повинні були до 3 грудня повідомити компанію про свій статус вакцинації і завантажити документи, які підтверджують щеплення, або ж медичні протипоказання. Однак досі не всі співробітники це зробили.

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Політика вакцинації Google

Google попередила, що спершу почне зв'язуватись зі співробітниками, які не надали свій статус, не пройшли вакцинацію та чиї медичні протипоказання не підтвердились.

Усіх, хто не виконає правил компанії щодо вакцинації до 18 січня, відправлять в оплачувану відпустку на 30 днів. Після цього почнеться неоплачувана відпустка терміном до 6 місяців, яка закінчуватиметься остаточним звільненням.

Стратегія Google відповідає указу Адміністрації президента США Джо Байдена, що закликає компанії зі 100 і більше співробітниками забезпечити повну вакцинацію або регулярне тестування працівників до 18 січня.

Хоча указ Адміністрації у листопаді призупинив Федеральний суд, Google не відступила від корпоративного плану, який стосується вакцинації понад 150 тисяч співробітників.

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Разом з тим компанія заявила, що невакциновані співробітники можуть претендувати на посади, які не протирічать указу президента, а також надіслати запит на звільнення від обов'язкового щеплення у зв'язку з релігійними переконаннями або медичними протипоказаннями.

До слова, декілька сотень співробітників компанії протестують проти таких правил – вони підписали та оприлюднили відповідний маніфест.

У 2022 році Google планує поступово повертати працівників в офіси. Співробітникам на посадах, які виходять за межі розпорядження Адміністрації, компанія дозволить дистанційно працювати на постійній основі.

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