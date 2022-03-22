Офіс Google продовжує свою роботу. Але компанія вже працює над тим, щоб перевезти команду в інші країни.

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Негласне вивезення працівників

Google почав тишком перевозити своїх працівників з Москви в інші країни. Куди саме – не повідомляється, представник компанії відмовився від коментаря.

Також джерело у компанії повідомило, що Google вже вивіз працівників із київського офісу. У столиці України працювало близько 50 осіб.

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