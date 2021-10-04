У Google Pay більше не буде підтримки мобільного банкінгу

Plex-рахунки, які були впроваджені у листопаді 2019 року, більше не будуть використовувати. Компанія відмовилася від свого проєкту.

Попри перспективи на ринку, через зрив дедлайнів і відхід з компанії автора проєкту Цезаря Сенгупта, – Google заморозила свої електронні рахунки. Всупереч цьому у список очікування Plex записалися 400 тисяч людей.

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Користувачі цифрового гаманця Google Pay могли підписатися на розширені поточні рахунки та дебетові картки у декількох великих і малих фінустановах, зокрема Citigroup і Стенфордський Федеральний кредитний союз. Ця послуга мала синхронізуватися з Google Pay.

Водночас у Citigroup повідомили, що банк має на меті інші рахунки потенційним клієнтам, які підписалися на лист очікування Plex. компанія також повідомила, що шукатимуть розв’язання цієї проблеми іншим шляхом.

Ми оновлюємо наш підхід, щоб зосередитися насамперед на наданні цифрових можливостей для банків та інших постачальників фінпослуг, а не на тому, щоб виступати у якості постачальника цих послуг,

– сказав представник у відповідь на запит AFP.



Рахунки Plex / Фото Gadgets 360