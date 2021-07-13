В оприлюдненому 13 липня 2021 року рішенні французького регулятора, Google зобов'язали подати видавцям і інформаційним агентствам, права яких захищає регулятор, пропозиції про винагороди за поточне використання їх захищеного контенту.

Цікаво Частка продажів онлайн рекордно зросла: чи все з цим добре

Якщо Google не зробить цього протягом двох місяців, то компанії загрожує щоденний штраф у розмірі 900 тисяч євро за кожен день затримки – а це понад 1 мільйон доларів.

Причина конфлікту Google та державного регулятора Франції

Після ретельного розслідування французький регулятор встановив, що Google не виконав кілька судових заборон, винесених у квітні 2020 року.

Зокрема йдеться про те, що переговори Google з видавцями та інформаційними агентствами не можна вважати проведеними сумлінно. Адже Google вимагав, щоб обговорення обов'язково проходили в контексті нового партнерства під назвою Publisher Curated News, яке включало нову послугу під назвою Showcase.

При цьому Google відмовився від конкретного обговорення питання про винагороду, за поточне використання контенту, захищеного суміжними правами, про що його неодноразово просили інформаційні агентства.

Google також необгрунтовано обмежив сферу переговорів, відмовившись включити контент новинних агентств – наприклад, зображення – до обговорення

До теми Ніяк не вгамується: Дональд Трамп подав до суду на Twitter, Google та Facebook

Чому Франція так жорстко відреагувала

Для європейського правового поля, невиконання судових заборон, само по собі є діянням, що має високий рівень караності та вважається серйозним правопорушенням.

Якщо регулятор встановлює зобов'язання для компанії, то вони повинно скрупульозно виконуватись як по духу, так і по букві закону. У цьому випадку, на жаль, цього не трапилось,

– пояснила жорстке рішення глава антимонопольного органу Ізабель де Сільва.

На думку французького регулятора, подібна поведінка Google є частиною продуманої та систематичної стратегії недотримання судових обмежень. А дії компанії спрямовані на глобальну загальносвітову стратегію уникнення або максимального обмеження виплати правовласникам та видавцям належних авторських винагород.

В Україні Google також штрафують

У квітні цього року Google за неподання у встановлений строк інформації на вимогу Антимонопольного комітету України, було оштрафовано на 1 мільйон гривень.

Такий розмір штрафу було визначено Тимчасовою адміністративною колегією АМКУ на засіданні 2 квітня 2021 року. Рішення було обумовлено обтяжуючими обставинами, а саме тим фактом, що ТОВ "Гугл" не надавало Комітету затребувану інформацію більше як рік.