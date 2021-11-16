Гроші використають на створення дослідницького центру, збільшення потужностей хмарних сервісів і фінансування партнерських відносин з місцевими організаціями. Очікується, що така ініціатива компанії створить в Австралії 6 тисяч нових робочих місць.

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Чому це важливо

На презентації майбутніх планів у Сіднеї головний виконавчий директор Google Сундар Пічаї заявив, що Австралія може очолити наступну світову хвилю інновацій і стати двигуном якісного прогресу. За словами керівника, будівництво Tech Central, багатомільйонного хабу у центрі Сіднея, розпочнеться у наступному році, а завершиться у 2026.

У презентації компанії взяв участь прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, який дуже зрадів планам Google:

Рішення Google має серйозні переваги для австралійських підприємств, оскільки нам потрібно поступово відновлюватись (після пандемії COVID-19 – ред. 24 канал),

– наголосив Скотт Моррісон.

До слова, Google планує співпрацювати з місцевими організаціями, зокрема з австралійським науковим агентством Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO).

Крім цього, компанія пообіцяла фінансово підтримувати технологічні стартапи всередині країни. За підрахунками інвесторів, інвестиції Google допоможуть зреалізувати близько 4 тисяч інноваційних ідей.

Влада континентальної країни не приховує амбіцій і називає рішення Google важливим кроком до досягнення мети Сіднея стати "Кремнієвою долиною Південної півкулі".