У червні 2021 року президент підписав закон, що вводить податок на додану вартість на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам. За новими правилами, електронні послуги оподатковуються ПДВ у розмірі 20%.

Зверніть увагу Київстар посилив партнерство з Microsoft: ще більше можливостей для клієнтів

Хто платитиме більше

З метою виконання цих правил, Google стягуватиме 20% ПДВ зі своїх сервісів в Україні. Підвищення вартості стосується лише тих послуг, що надаються фізособам. Для компаній та підприємців з бізнес-акаунтами нічого не зміниться.

На виконання місцевого законодавства в Україні Google починає стягувати 20% ПДВ з цифрових сервісів для індивідуальних користувачів та підприємців, що не зареєстровані як бізнеси,

– йдеться у листі компанії.

Разом з тим Google радить звернутись до бухгалтерів або податкових радників, якщо у користувача виникли будь-які питання стосовно цієї зміни.

Лист від Google / Скриншот AIN.ua