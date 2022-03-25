Головний офіс Metro все ще не хоче залишати Росію: активісти нагадали про бізнес на крові

25 березня 2022 , 14:17
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Активісти під офісом Metro у Дюссельдорфі зібрались, щоб вкотре нагадати, що компанія продовжуючи свою діяльність в Росії, фінансує тим самим війну в Україні.

Акція у Дюссельдорфі під офісом METRO

"Дякую нашим активістам, які прийшли до них днями в гості в Дюссельдорфі та нагадали, що їхні податки на Росії – це труни в Україні для мирних громадян!" – написав у телеграмі Ярослав Железняк.

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Інсталяція, як податки, котрі сплачує Metro в Росії, перетворюються на труни для мирних громадян / фото з телеграму Ярослава Железняка

Нагадаємо, що німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в Росії, попри те, що в Україні понад місяць іде війна. У компанії вважають, що їх продажі не впливають на війну у нашій країні. Однак цифри кажуть зовсім інакше:

  • 3,1 мільярда доларів виручки,
  • 94 гіпермаркети,
  • 14 тисяч робочих місць.

Український офіс Metro навіть звертався до головного офісу з вимогою припинити бізнес в Росії. Але у відповідь отримав лише погрози.

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Мітинг під офісом METRO у Дюссельдорфі / фото з телеграму Ярослава Железняка

Як долучитися до бойкоту компаній, що досі працюють у Росії:

  • Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;
  • Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.
  • Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте гугл-форму і вам надішлють всі деталі.
  • Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.

Активісти під офісом METRO у Дюссельдорфі / фото з телеграму Ярослава Железняка

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Які компанії продовжують працювати в Росії

  • Air Products;
  • AstraZeneca;
  • Ball Corporation;
  • Bose;
  • Calfrac Well Services;
  • Cloudflare;
  • Decathlon;
  • Elsevier;
  • Emerson Electric;
  • Emirates Airlines;
  • Fortive;
  • Geberit;
  • Glencore;
  • Greif;
  • Gruma;
  • ID Logistics;
  • International Paper;
  • IPG Photonics;
  • Koch Industries;
  • Liebrecht & Wood;
  • Manitowoc;
  • Polpharma;
  • PPG;
  • Rockwool;
  • SC Johnson;
  • Societe Generale;
  • Subway;
  • Young Living.

Компанії, які залишаються в Росії, фінансують війну / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Дар'я Вереньова