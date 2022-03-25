Головний офіс Metro все ще не хоче залишати Росію: активісти нагадали про бізнес на крові
Активісти під офісом Metro у Дюссельдорфі зібрались, щоб вкотре нагадати, що компанія продовжуючи свою діяльність в Росії, фінансує тим самим війну в Україні.
Акція у Дюссельдорфі під офісом METRO
"Дякую нашим активістам, які прийшли до них днями в гості в Дюссельдорфі та нагадали, що їхні податки на Росії – це труни в Україні для мирних громадян!" – написав у телеграмі Ярослав Железняк.
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Інсталяція, як податки, котрі сплачує Metro в Росії, перетворюються на труни для мирних громадян / фото з телеграму Ярослава Железняка
Нагадаємо, що німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в Росії, попри те, що в Україні понад місяць іде війна. У компанії вважають, що їх продажі не впливають на війну у нашій країні. Однак цифри кажуть зовсім інакше:
- 3,1 мільярда доларів виручки,
- 94 гіпермаркети,
- 14 тисяч робочих місць.
Український офіс Metro навіть звертався до головного офісу з вимогою припинити бізнес в Росії. Але у відповідь отримав лише погрози.
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Мітинг під офісом METRO у Дюссельдорфі / фото з телеграму Ярослава Железняка
Як долучитися до бойкоту компаній, що досі працюють у Росії:
- Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;
- Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.
- Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте гугл-форму і вам надішлють всі деталі.
- Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.
Активісти під офісом METRO у Дюссельдорфі / фото з телеграму Ярослава Железняка
Зверніть увагу Тютюнові компанії є найбільшими спонсорами війни Росії проти України
Які компанії продовжують працювати в Росії
- Air Products;
- AstraZeneca;
- Ball Corporation;
- Bose;
- Calfrac Well Services;
- Cloudflare;
- Decathlon;
- Elsevier;
- Emerson Electric;
- Emirates Airlines;
- Fortive;
- Geberit;
- Glencore;
- Greif;
- Gruma;
- ID Logistics;
- International Paper;
- IPG Photonics;
- Koch Industries;
- Liebrecht & Wood;
- Manitowoc;
- Polpharma;
- PPG;
- Rockwool;
- SC Johnson;
- Societe Generale;
- Subway;
- Young Living.
Компанії, які залишаються в Росії, фінансують війну / Інфографіка 24 каналу
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