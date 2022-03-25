Акція у Дюссельдорфі під офісом METRO

"Дякую нашим активістам, які прийшли до них днями в гості в Дюссельдорфі та нагадали, що їхні податки на Росії – це труни в Україні для мирних громадян!" – написав у телеграмі Ярослав Железняк.

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Інсталяція, як податки, котрі сплачує Metro в Росії, перетворюються на труни для мирних громадян / фото з телеграму Ярослава Железняка

Нагадаємо, що німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в Росії, попри те, що в Україні понад місяць іде війна. У компанії вважають, що їх продажі не впливають на війну у нашій країні. Однак цифри кажуть зовсім інакше:

3,1 мільярда доларів виручки,

94 гіпермаркети,

14 тисяч робочих місць.

Український офіс Metro навіть звертався до головного офісу з вимогою припинити бізнес в Росії. Але у відповідь отримав лише погрози.

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Мітинг під офісом METRO у Дюссельдорфі / фото з телеграму Ярослава Железняка

Як долучитися до бойкоту компаній, що досі працюють у Росії:

Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;

Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.

Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте гугл-форму і вам надішлють всі деталі.

Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.

Активісти під офісом METRO у Дюссельдорфі / фото з телеграму Ярослава Железняка

Зверніть увагу Тютюнові компанії є найбільшими спонсорами війни Росії проти України

Які компанії продовжують працювати в Росії

Air Products;

AstraZeneca;

Ball Corporation;

Bose;

Calfrac Well Services;

Cloudflare;

Decathlon;

Elsevier;

Emerson Electric;

Emirates Airlines;

Fortive;

Geberit;

Glencore;

Greif;

Gruma;

ID Logistics;

International Paper;

IPG Photonics;

Koch Industries;

Liebrecht & Wood;

Manitowoc;

Polpharma;

PPG;

Rockwool;

SC Johnson;

Societe Generale;

Subway;

Young Living.

Компанії, які залишаються в Росії, фінансують війну / Інфографіка 24 каналу

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