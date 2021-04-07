Епоха пост-пандемії: головні зміни, які чекають на працівників після повернення в офіс

Ще рік тому світ недовірливо дивився на перспективу довгострокового закриття офісів. Люди не вірили, що зможуть працювати дистанційно так довго. Зараз розпочали вакцинуватись, а тому працівники готуються до можливого повернення до офісу.

Однак офіс, до якого люди повертаються, найімовірніше, буде вже не таким. Пандемія змінила взаємодію з іншими людьми та баланс особистого життя з професійним.

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Час між роботою та сім'єю треба буде розділяти

Пандемія змусила працівників компаній адаптуватися. Під час дистанційної роботи людям досить зручно, адже вони проводять весь свій робочий день у власних домівках. Це дозволяє значно легше встигати роботи домашню роботу.



Працівникам доведеться ретельніше планувати свій день / Фото seo-marketing.com

Однак традиційна робота в офісах забезпечує людські зв'язки, чого багато хто також потребує після ізоляційного року.

• Плани великих компаній

Google, Microsoft, Walmart та інші компанії оголосили, що коли їхні працівники повернуться в офіси, їм все одно дозволять працювати віддалено кілька днів на тиждень, якщо люди цього потребуватимуть.

Компаніязаявила, що дозволить своїм співробітникам працювати, починаючи з вересня.оголосили про подібні плани.

Деякі компанії застосовують більш агресивний віддалений підхід. У травні 2020 року Twitter заявив, що дозволить своїм працівникам постійно працювати вдома. Salesforce також пропонує повністю віддалений варіант, а також гнучкі та офісні плани.

Водночас Amazon заявила, що планує повернутися до "офісно-орієнтованої культури". Це викликає розчарування у деяких співробітників, які сподівалися на більш гнучку політику роботи.

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• Мінус дистанційної роботи

Якщо ж компанії дозволятимуть працювати і в офісах, і дистанційно – це може спричинити певну несправедливість. Річ у тім, що однією з потенційних проблем може бути управління. Керівники можуть підсвідомо надавати перевагу тим працівникам, які приходять в офіс, а не перебувають дистанційно.

Ймовірно, будуть так звані "гарячі столи"

Компанії можуть замінити особисті столи на ті, які працівники зможуть зарезервувати на дні перебування в офісі.



Компанії можуть запровадити бронювання робочих столів / Фото art-i-chok

Офіси, швидше за все, забезпечать особисту взаємодію, а співробітники прийдуть працювати для спільних проєктів. Тож варто думати про відкриті робочі місця та менше особистих.

Працівники зможуть одягатися більш невимушено

Весь рік пандемії люди працювали у спортивних штанах, а дехто, можливо, і у піжамі. Ці речі, звісно, не підходять для офісу. Однак тепер точно все менше співробітників одягатимуть в офіси класичні костюми.



Працівники відмовлятимуться від строгих образів / Фото foresite

За інформацією Inc, повсякденний дрес-код може стати нормою, оскільки багато хто розподіляє свій час між домом та офісом. Водночас деякі галузі, такі як банківська справа та державна влада, найімовірніше, будуть звільнені від будь-яких змін моди, зумовлених пандемією.