Уникніть товарів, які погано продаються: головні правила для успішного бізнесу

Для того, щоб бізнес був успішний, необхідно розуміти певні моменти, а не лише продавати. Прибутковість продуктів, які пропонує компанія, варто оцінювати на глибшому рівні. Окрім цього, необхідно розуміти витрати на створення продукту, а також оцінювати їх так, аби клієнти купували продукт, а власник бізнесу отримував максимальний дохід.

Як успішно продавати

Компанії, що базуються на продуктах, вимагають детального планування. Жаклін Снайдер і Мінна Кхунло-Сітхеп працюють над подкастом Product Boss і допомагають людям добитися успіху в бізнесі. Вони поділились деякими порадами.

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► Зосередьтеся на своєму прибутковому бестселері

У списку продуктів, які продає будь яка компанія, завжди є бестселер. Однак варто ретельно переконатися та дослідити, який продукт є саме ним. Після цього варто зосередитись саме на ньому, адже бестселер дає найбільший прибуток. Ба більше, компанія може стати відомою саме завдяки одному своєму бестселеру.

► Уникніть товарів, які погано продаються

Досить часто підприємці продають безліч товарів, в яких немає необхідності. Варто розуміти, що відмова від поганих товарів – заощадження ресурсів для продуктів, які добре продаються.

► Оцінка продукції має бути конкурентоспроможною та прибутковою

Дуже важливо правильно оцінювати товари, які продаєте. Ціноутворення може бути складним, адже необхідно:

поставити ціну, яку споживачі готові платити за продукт;

щоб вона покривала всі витрати, пов'язані зі створенням продукту;

щоб залишалась маржа прибутку.

Маржа – це різниця між купівельною і продажною ціною товару.

Обов'язково включайте вартість пакування у ціну готового продукту.

► Знижуйте витрати для збільшення прибутку

Після встановлення ціни на продукт потрібно скоротити витрати, щоб збільшити свій прибуток. Серійне виробництво, оптові закупівлі сировини, витрати на доставку та інше – це важливі моменти, в яких можна домовлятися.

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► Розгляньте можливість об'єднання предметів

Коли товари поставляються у такий спосіб, щоб зменшити втомлюваність від прийняття рішень для споживача та збільшити ваші продажі – це вигідно для всіх учасників. Зв'язки – це чудовий спосіб отримати більше товарів у візках споживачів і збільшити продажі.

Бізнес, заснований на продуктах, може бути відмінним способом задовольнити потреби ваших клієнтів, якщо ви знатимене основні моменти у роботі. Це може бути вигідний і прибутковий бізнес, в який ви вкладаєте свій час, енергію і ресурси.