Уникніть товарів, які погано продаються: головні правила для успішного бізнесу

Джерело:Forbes
Для того, щоб бізнес був успішний, необхідно розуміти певні моменти, а не лише продавати. Прибутковість продуктів, які пропонує компанія, варто оцінювати на глибшому рівні. Окрім цього, необхідно розуміти витрати на створення продукту, а також оцінювати їх так, аби клієнти купували продукт, а власник бізнесу отримував максимальний дохід.
Компанії, що базуються на продуктах, вимагають детального планування. Жаклін Снайдер і Мінна Кхунло-Сітхеп працюють над подкастом Product Boss і допомагають людям добитися успіху в бізнесі. Вони поділились деякими порадами.
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У списку продуктів, які продає будь яка компанія, завжди є бестселер. Однак варто ретельно переконатися та дослідити, який продукт є саме ним. Після цього варто зосередитись саме на ньому, адже бестселер дає найбільший прибуток. Ба більше, компанія може стати відомою саме завдяки одному своєму бестселеру.
Досить часто підприємці продають безліч товарів, в яких немає необхідності. Варто розуміти, що відмова від поганих товарів – заощадження ресурсів для продуктів, які добре продаються.
Дуже важливо правильно оцінювати товари, які продаєте. Ціноутворення може бути складним, адже необхідно:
Обов'язково включайте вартість пакування у ціну готового продукту.
Після встановлення ціни на продукт потрібно скоротити витрати, щоб збільшити свій прибуток. Серійне виробництво, оптові закупівлі сировини, витрати на доставку та інше – це важливі моменти, в яких можна домовлятися.
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Коли товари поставляються у такий спосіб, щоб зменшити втомлюваність від прийняття рішень для споживача та збільшити ваші продажі – це вигідно для всіх учасників. Зв'язки – це чудовий спосіб отримати більше товарів у візках споживачів і збільшити продажі.
Бізнес, заснований на продуктах, може бути відмінним способом задовольнити потреби ваших клієнтів, якщо ви знатимене основні моменти у роботі. Це може бути вигідний і прибутковий бізнес, в який ви вкладаєте свій час, енергію і ресурси.