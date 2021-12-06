Голова ESA закликав країни ЄС боротись проти монополії Ілона Маска у космосі

Голова Європейського космічного агентства (ESA) Йозеф Ашбахер закликав лідерів ЄС стримати монополію Ілона Маска у новій космічній економіці. За його словами, SpaceX уже володіє половиною активних супутників у світі.

Ашбахер наголосив, що засновник SpaceX "починає встановлювати власні правила" у космосі через відсутність скоординованих дій з боку європейських країн. На думку голови ESA, лідери ЄС мають бути зацікавлені у тому, щоб забезпечити всім компаніям однакові можливості на космічному ринку.

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Монополія Маска у космосі

Ашбахер запевнив, що якщо країни ЄС погодяться допомагати SpaceX у розширенні супутникової системи Starlink, то це спричинить повну монополію Ілона Маска на космічному ринку.

У нас одна людина володіє половиною активних супутників у світі. Це просто не вкладається у голову. Де-факто він (Ілон Маск – ред. 24 канал) встановлює власні правила,

– підкреслив Ашбахер.

Голова Європейського космічного агентства наголосив, що масштаби Starlink настільки великі, що дрібнішим компаніям у цій галузі конкурувати майже неможливо.

Нагадаємо, що наразі не існує жодного міжнародного органу, який би узгоджував запуск супутників у космос або повністю контролював космічну галузь. Орбіти поступово переповнюються, що збільшує ризик зіткнень та кількість космічного сміття.