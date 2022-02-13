Голова Booking.com звільнив близько 2 700 співробітників одним відеодзвінком

Генеральний директор Booking.com Глен Фогель звільнив цілий відділ співробітників служби підтримки компанії одним відеодзвінком. Загалом під скорочення потрапили близько 2 700 людей.

Один зі звільнених співробітників анонімно розповів про ситуацію на платформі Reddit. Він зазначив, що усім скороченим працівникам запропонували перейти на аутсорс, а перед цим вони підписали угоду з компанією про нерозголошення ситуації. Згодом допис було видалено.

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Чому компанія масово скоротила працівників

Наголошується, що причиною звільнення штатних працівників служби підтримки Booking.com стала реорганізація. У другому кварталі 2022 року відділ планують передати на аутсорс компанії Majorel.

Звільнені працівники зможуть приєднатися до Majorel, підписавши контракт на пів року. Однак чи стосується така можливість працевлаштування усіх понад 2 700 скорочених – невідомо.

За словами колишнього працівника, у скорочених співробітників Booking.com тепер не залишилось гарантій так званої "вихідної допомоги", коли компанія зобов'язується виплачувати повну місячну зарплату у разі раптового звільнення.

Їх можуть працевлаштувати в іншу компанію, перевести в іншу країну або зменшити зарплату. Крім того, анонім наголосив, що не зрозумілі наслідки відмови від контракту з Majorel.