У другій чверті 2021 року компанія Toyota продала 688 813 автомобілів, перевищивши продажі GM у кількості 688 236 автомобілів. Очікується, що Toyota закріпить статус найбільш продаваного автовиробника в Америці.

Цікаво Електронний документообіг: 4 міфи, які гальмують бізнес

Як Toyota вдалось стати лідером продажів

Цьогоріч автомобільні гіганти пережили потрясіння, спричинене глобальним дефіцитом мікросхем, який суттєво перешкоджав виробництву. Японські виробники, зокрема Toyota, змогли подолати кризу швидше та краще, ніж їх американські конкуренти.

Вони наче подолали гравітацію! Ми аналізували, що у Toyota були дуже малі запаси комплектуючих, але їх продажі, на диво, протримались дуже добре,

– коментує успіх компанії економіст Cox Automotive Чарлі Чесбруг.

Єдина можливість, що Toyota не закріпить свій статус лідера, є показники продажів компанії Ford Motors, яка досі не оприлюднила звітність.

До слова, на початку другої чверті аналітики прогнозували Ford Motors продажі у кількості близько 645 000 авто, однак сама компанія нещодавно заявила, що втрачає половину потужностей через проблеми з поставками мікросхем.

Компанії Ford Motors довелось скоротити виробництво авто / Фото Unsplash

Чи закріпить Toyota статус найбільш продаваного автовиробника

Виконавча директорка відділу аналітики компанії Edmunds Джессіка Колдуелл зазначає, що Toyota знана своїми навичками переживати кризові ситуації та організовувати виробництво навіть з критично малими запасами комплектуючих.

Експертка переконана, що всі азійські автомобільні концерни, в тому числі й Toyota, ще здивують своїми успіхами на ринку.

До теми Українці продали Audi свою технологію, заробили 14 мільйонів євро

У Toyota відмовились коментувати досягнення безпосередньо щодо продажів, однак оприлюднили окреме звернення.

Ми дякуємо лояльним клієнтам за довіру до якості і безпеки автомобілів Toyota та Lexus. Наша мета завжди була, і продовжує бути, – залишатись найкращим брендом для покупців. Ми завжди розвиваємось, знаходимо кращі шляхи організації виробництва, через що вдосконалюємо продукцію, яку наші покупці люблять та якій довіряють,

– мовиться у повідомленні Toyota.

Компанія Toyota подякувала своїм клієнтам за довіру / Фото Pexels