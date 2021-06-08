Glovo запуститься ще у 25 містах України до кінця 2021 року: назвали 2 міста

Кур'єрська доставка Glovo запрацює ще у 20 – 25 українських містах. Такі плани сервіс хоче реалізувати до кінця 2021 року.

Генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський зауважив, що компанія розглядає міста, у яких проживає не менше ніж 100 тисяч мешканців. Весь перелік міст ще не оголосили.

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Однак він назвав 2 містах, які є в списку.

З найближчих анонсів – відкриємо Дрогобич і Трускавець у червні,

– сказав генеральний менеджер.

Також відомо, що Glovo цікавиться сателітами Києва. Річ у тім, що через пандемію багато людей почало працювати з дому. Це стало причиною зростання кількості замовлень на околицях великих міст і в сателітах.

Розвиток Glovo: що відомо

Сервіс заснували в Барселоні в 2015 році. Відтоді він запрацював в понад 650 містах світу.

Glovo можна знайти у 22 країнах . Зокрема, в Україні сервіс з'явився в 2018 році.

. Зокрема, Наразі Glovo надає послуги у 32 українських містах. Що цікаво, у компанії працює понад 51 тисяча кур'єрів. Зокрема, в Україні – приблизно 10 тисяч.