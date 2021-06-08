Генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський зауважив, що компанія розглядає міста, у яких проживає не менше ніж 100 тисяч мешканців. Весь перелік міст ще не оголосили.

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Однак він назвав 2 містах, які є в списку.

З найближчих анонсів – відкриємо Дрогобич і Трускавець у червні,

– сказав генеральний менеджер.

Також відомо, що Glovo цікавиться сателітами Києва. Річ у тім, що через пандемію багато людей почало працювати з дому. Це стало причиною зростання кількості замовлень на околицях великих міст і в сателітах.

Цікаво! У травні 2021 року стало відомо про хакерську атаку на Glovo. Тоді повідомляли, що нібито хакери отримали дані клієнтів сервісу. Однак компанія заспокоїла та запевнила, що все під контролем.

Розвиток Glovo: що відомо