Генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський зауважив, що компанія розглядає міста, у яких проживає не менше ніж 100 тисяч мешканців. Весь перелік міст ще не оголосили.
Цікаво Воррен Баффет вже заробив 60 мільйонів на ліках проти хвороби Альцгеймера
Однак він назвав 2 містах, які є в списку.
З найближчих анонсів – відкриємо Дрогобич і Трускавець у червні,
– сказав генеральний менеджер.
Також відомо, що Glovo цікавиться сателітами Києва. Річ у тім, що через пандемію багато людей почало працювати з дому. Це стало причиною зростання кількості замовлень на околицях великих міст і в сателітах.
Розвиток Glovo: що відомо
- Сервіс заснували в Барселоні в 2015 році. Відтоді він запрацював в понад 650 містах світу.
- Glovo можна знайти у 22 країнах. Зокрема, в Україні сервіс з'явився в 2018 році.
- Наразі Glovo надає послуги у 32 українських містах. Що цікаво, у компанії працює понад 51 тисяча кур'єрів. Зокрема, в Україні – приблизно 10 тисяч.