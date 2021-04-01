Найбільше за час існування: Glovo залучила 450 мільйонів євро інвестицій

Іспанська служба доставки Glovo залучила 450 мільйонів євро інвестицій. Це трапилось у рамках раунду F. Гроші витратять на розширення своєї служби в Європі.

Американські інвестори Lugard Road Capital і Luxor Capital Group очолили раунд, який також включав інвестиції від німецького додатку доставки Delivery Hero SE, Drake Enterprises та GP Bullhound.

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Glovo використає ці кошти для розширення свого підрозділу Q-Commerce, який відповідає за продовольчі та роздрібні поставки.

Також покращать "темні магазини", які є невеликими складами, що дозволяють Glovo швидко виконувати замовлення на товари у певних роздрібних торговців.

Це подібна стратегія темних кухонь, де можна приготувати їжу з собою у районах, де ресторан не працює офлайн.

Угоду уклали в досить складний час. Річ у тім, що інвестори почали сумніватися у тому, чи зможуть служби доставки витримати темпи зростання, які були на початку пандемії COVID-19.

Інвестори висловили занепокоєння статусом своїх понад 100 тисяч працівників. Іспанський уряд запропонував зміни до трудового законодавства, які змусять компанії, такі як Glovo, пропонувати своїм кур'єрам: