Бізнес 24 розповідає, як долучившись до світових трендів, можна підвищити ефективність персоналу та компанії загалом, а Київстар Бізнес готовий на власному вебінарі ділитися експертизою, як зробити це якнайкраще. Читайте далі.

До теми Дім, робота, відпочинок: життя без обмежень

Тренди майбутнього

Витрачайте менше

Чому такі світові гіганти, як Amazon, Apple та Microsoft, розпочинали свій шлях на бізнес-олімп із гаража? Усе просто. Не було зайвих витрат: не орендували офіс, не утримували транспорт, робота була фактично там, де й дім, або ж ближче до друзів.

Утім, гібридний формат, за якого офісна робота чергується з віддаленою, – це вихід не лише для невеликих стартапів, а й для компанії будь-якого масштабу, яка не звикла марнувати кошти. Американський сайт Firstbase підрахував, скільки грошей роботодавець у США витрачає на офісного й дистанційного працівника. Різниця вийшла разюча: 18 400 проти 2 000 доларів на рік. Отже, невеличка компанія з 10 працівниками може економити щороку щонайменше 164 тисячі доларів!

Дбайте про довкілля

За підрахунками Firstbase, людина, яка працює з офісу, викидає в атмосферу на 2,47 тонни вуглекислого газу більше, аніж працюючи з дому. І не дивно, адже їй доводиться діставатись транспортом на роботу, там витрачати на друк тонни паперу, тисячі кіловат енергії тощо.

Приємний бонус дружньої екополітики – поліпшення загального іміджу компанії. За результатами соціологічного дослідження CGS, 2020 року 68% клієнтів були схильні залишатись лояльними до бренду, якщо він розв’язує екологічні проблеми.

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Дбайте про працівників

Обираючи роботу, пошукачі зважають не лише на розмір зарплати та обов’язки, а й на можливість підтримувати work/life balance. Офісні працівники прив’язані до часу та місця й на роботу добираються часто понад годину. За даними Firstbase, на шлях із дому до офісу та назад американці щороку витрачають 520 годин.

Працюючи з дому, людина має змогу краще розпоряджатися своїм часом, не обділяючи увагою сім’ю. Приміром, вона може забрати дитину із садочка, а ввечері завершити всі робочі справи.



Дистанційна робота дозволяє працювати будь-де / Фото Unsplash

Працівники дедалі більше усвідомлюють переваги гнучкого поєднання офісної та дистанційної роботи. Тож для компаній перехід на гібридний формат – це вже не просто жест доброї волі щодо персоналу, а виробнича потреба. Як повідомив World Economic Forum, 2020 року перевагу змішаній моделі роботи віддали 72,2% респондентів Slack.

Хто долучився до трендів

Facebook дав змогу всім своїм спеціалістам працювати віддалено після пандемії, якщо це дозволяє їхня робота, повідомляє CNBC.

За минулий рік ми дізналися, що добре робити свою справу можна в будь-якому місці... Віддалено працювати стало можливим, зокрема, завдяки постійному вдосконаленню відеозв’язку та віртуальної реальності,

– зауважив у зверненні до працівників Facebook Марк Цукерберг.

Переходять на гібридний формат як приватні компанії, так і державні установи. Понад 90% працівників Єврокомісії прагнуть працювати з дому 2 – 3 дні на тиждень. І до їхньої думки дослухались: до 2030 року буде закрито половину офісів у Брюсселі, бо тамтешній персонал працюватиме з дому, повідомляє Politico.

Українські компанії також долучаються до світових трендів, які поволі стають нормою. Приміром, компанія Grammarly вирішила назавжди перевести своїх працівників на змішаний формат.

А найбільший оператор мобільного зв’язку України Київстар на власному прикладі довів, що гібридний формат роботи анітрохи не зменшує комерційного успіху. Компанія сама активно використовує хмарні сервіси, електронний документообіг, Microsoft Teams тощо. Навіть більше: компанія допомагає іншим учасникам ринку організовувати їхню діяльність більш гнучко. Своїм бізнес-клієнтам Київстар, зокрема, пропонує послугу Офіс там, де ви, яка дає змогу перевести працівників на віддалений формат, забезпечити їм змогу працювати над спільними завданнями, підтримувати комунікацію з персоналом та клієнтами, вести електронний документообіг – словом, працювати абсолютно повноцінно.

Безкоштовний вебінар

6 липня Київстар проведе безкоштовний вебінар "Гібридний офіс: життя All Inclusive", під час якого спікери розкажуть, як оптимально організувати роботу поза офісом, в офісі та в гібридному форматі, а також які диджитал-інструменти допоможуть у цьому. Цінним бонусом зустрічі стане власний досвід Київстар в організації гібридної роботи.

Ви дізнаєтесь:

Як залишатися на зв’язку з клієнтами й швидко налаштувати роботу колцентру чи відділу продажів поза офісом.

Як дистанційно вести документообіг та підписувати документи онлайн.

Як проводити наради, коли працівники перебувають на великій відстані один від одного, а також забезпечити їм можливість спільної роботи над проєктами.

Як забезпечити працівників усім необхідним для роботи й налаштувати віддалений робочий простір.

Як керувати навантаженнями: які технічні аспекти слід закрити ще до запуску дистанційного формату; питання безпеки; робота IT-служби.

Як зробити можливою віддалену роботу бухгалтерії.

Зустріч зацікавить:

топменеджерів компаній;

керівників IT-підрозділів та відділів продажу;

Технічних, маркетингових та фінансових директорів;

HR-директорів (адже на вебінарі серед іншого обговорюватиметься й зміна роботодавцями своїх стратегій під впливом зовнішніх чинників).

Спікерами від Київстар будуть:

начальниця департаменту із залучення та розвитку талантів Світлана Кончаніна,

керівник напряму розвитку ICT-послуг Станіслав Зюков.

Зареєструватися на безкоштовний вебінар можна за посиланням. Він розпочнеться о 16:30 у вівторок, 6 липня, і триватиме 1,5 години.

Спікери відповідатимуть на запитання учасників, тож можна заздалегідь підготуватися, щоб поставити своє.



Вебінар "Гібридний офіс: життя All Inclusive" / Фото Київстар

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