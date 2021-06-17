Правління компанії обрало Сатю Наделлу своїм новим головою. Це сталось у середу, 16 червня.

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Останнім був Гейтс

Лише Білл Гейтс виконував обов'язки одночасно на 2 посадах, це було ще 20 років тому:

він пішов з посади генерального директора у 2000 році;

повністю залишив правління Microsoft у 2020 році.

Гейтс називав головну причину відмови від посади – хотів зосередитись на своїх благодійних пріоритетах.

Що відомо про Сатю Наделлу

Наделла обійняв посаду генерального директора Microsoft у лютому 2014 року. Раніше він очолював хмарний підрозділ.



Сатя Наделла / Фото manufacturingglobal

Він прагнув відмежувати свій стиль керівництва від того, який був у Гейтса. Таке рішення прийняв після того, як ЗМІ оприлюднили розслідування про стосунки Гейтса зі співробітниками. Також деякі колишні працівники повідомляли, що Гейтс змушував їх почуватися незручно на роботі.

Microsoft 2021 року сильно відрізняється від Microsoft 2000 року для мене і для всіх в компанії,

– сказав Наделла CNBC.

"Я відчуваю, що ми створили середовище, яке дозволяє нам по-справжньому сприяти повсякденному вдосконаленню нашого різноманіття та культури інклюзії, що, на мою думку, є надзвичайно важливою справою, і саме на цьому я зосереджений", – додав він.