General Motors закриє декілька своїх заводів: вкотре через дефіцит мікрочипів

General Motors, американський автомобільний концерн, що виробляє, зокрема, популярні марки Chevrolet та Cadillac, вирішив на два тижні закрити кілька своїх заводів. На такий крок компанія зважилась через брак мікрочипів, які необхідні для виробництва.

Не працюватимуть чотири заводи у США, три у Мексиці та одна з потужностей у Канаді. У GM зазначають, що це матиме негативний вплив на виробництво багатьох популярних моделей, зокрема на спортивні автівки та пікапи.

До теми Проблема з чипами триває: автогіганти та технологічні компанії масово скорочують виробництво

Дефіцит мікрочипів

Виробництво автомобілів потребує безліч напівпровідників – мікрочипів або мікросхем, однак автогіганти скасували великі партії замовлень на початку пандемії COVID-19, побоюючись тривалого спаду продажів.

Тепер, коли попит на нові авто відновлюється, виробники чипів не встигають продукувати їх необхідну кількість. Крім цього, виникли проблеми з поставками мікросхем через нові локдауни та стихійні лиха у деяких країнах.

Зараз автовиробники конкурують не лише між собою, але й з технологічними компаніями та сектором побутової електроніки, адже ті також використовують мікросхеми під час виробництва.

Закриття заводів обумовлене постійним дефіцитом деталей, викликаним обмеженими поставками напівпровідників з міжнародних ринків через COVID-19,

– прокоментували рішення у General Motors.

Крім цього, дефіцит мікрочипів суттєво підвищив вартість нових моделей. Через це покупці масово почали звертати увагу на ринок вживаних авто.

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