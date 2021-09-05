Не працюватимуть чотири заводи у США, три у Мексиці та одна з потужностей у Канаді. У GM зазначають, що це матиме негативний вплив на виробництво багатьох популярних моделей, зокрема на спортивні автівки та пікапи.
До теми Проблема з чипами триває: автогіганти та технологічні компанії масово скорочують виробництво
Дефіцит мікрочипів
Виробництво автомобілів потребує безліч напівпровідників – мікрочипів або мікросхем, однак автогіганти скасували великі партії замовлень на початку пандемії COVID-19, побоюючись тривалого спаду продажів.
Тепер, коли попит на нові авто відновлюється, виробники чипів не встигають продукувати їх необхідну кількість. Крім цього, виникли проблеми з поставками мікросхем через нові локдауни та стихійні лиха у деяких країнах.
Зараз автовиробники конкурують не лише між собою, але й з технологічними компаніями та сектором побутової електроніки, адже ті також використовують мікросхеми під час виробництва.
Закриття заводів обумовлене постійним дефіцитом деталей, викликаним обмеженими поставками напівпровідників з міжнародних ринків через COVID-19,
– прокоментували рішення у General Motors.
Крім цього, дефіцит мікрочипів суттєво підвищив вартість нових моделей. Через це покупці масово почали звертати увагу на ринок вживаних авто.
Інші новини авторинку: коротко
- Компанія Ford вирішила відкласти повернення працівників в офіси до січня 2022 року через поширення штаму коронавірусу "Дельта".
- Toyota заявила про скорочення виробництва авто на 40% у вересні.
- Тим часом конкурент Tesla, компанія Lucid Motors, вийшла на біржу з капіталізацією у понад 40 мільярдів доларів.
- Через глобальні проблеми авторинку компанія Tesla відклала запуск серійного виробництва електровантажівок моделі Semi.
- Загалом за перше півріччя 2021 року продажі електромобілів зросли на 160%.