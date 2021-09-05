Не працюватимуть чотири заводи у США, три у Мексиці та одна з потужностей у Канаді. У GM зазначають, що це матиме негативний вплив на виробництво багатьох популярних моделей, зокрема на спортивні автівки та пікапи.

До теми Проблема з чипами триває: автогіганти та технологічні компанії масово скорочують виробництво

Дефіцит мікрочипів

Виробництво автомобілів потребує безліч напівпровідників – мікрочипів або мікросхем, однак автогіганти скасували великі партії замовлень на початку пандемії COVID-19, побоюючись тривалого спаду продажів.

Тепер, коли попит на нові авто відновлюється, виробники чипів не встигають продукувати їх необхідну кількість. Крім цього, виникли проблеми з поставками мікросхем через нові локдауни та стихійні лиха у деяких країнах.

Зараз автовиробники конкурують не лише між собою, але й з технологічними компаніями та сектором побутової електроніки, адже ті також використовують мікросхеми під час виробництва.

Закриття заводів обумовлене постійним дефіцитом деталей, викликаним обмеженими поставками напівпровідників з міжнародних ринків через COVID-19,

– прокоментували рішення у General Motors.

Крім цього, дефіцит мікрочипів суттєво підвищив вартість нових моделей. Через це покупці масово почали звертати увагу на ринок вживаних авто.

Інші новини авторинку: коротко