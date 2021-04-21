Netflix боїться "телевізорів": гендиректор сервісу сказав, хто справді для них є конкурентом

Генеральний директор Netflix Рід Гастінгс заявив, що компанія не бачить великої загрози з боку інших схожих платформ. Однак традиційне телебачення та YouTube – найбільші конкуренти Netflix.

Гастінгс про це сказав під час розмови з інвесторами у першому кварталі. Водночас він запевнив, що стрімінговий сервіс Disney+ абсолютно не є конкурентом для Netflix.

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"Наш найбільший конкурент для перегляду телевізійних програм – це лінійне телебачення", – сказав Гастінгс.

Він мав на увазі саме традиційні заплановані телевізійні програми.

Нашим другим за розміром (конкурентом – 24 канал) є YouTube, який за часом перегляду значно більший за Netflix,

– наголосив директор.

Він пояснив, що у Disney+ час перегляду є значно меншим, а тому Netflix – посередині.

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