Гендиректор Microsoft продав половину власних активів компанії: причини

CEO Microsoft Сатья Наделла продав близько 50% власних активів у компанії. За 838 584 акції багатій отримав 285,4 мільйона доларів.

До цього Наделла володів близько 1,7 мільйона акцій. Продаж відбувся всього за 2 дні – 22 і 23 листопада.

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Чому Наделла продав половину пакету акцій Microsoft

На думку аналітиків, Наделла продав половину свого пакету акцій Microsoft через те, що з початку 2022 року штат Вашингтон вводить податок розміром 7% на довгостроковий приріст капіталу для сум, що перевищують 250 тисяч доларів на рік.

Втім, на запит журналістів The Wall Street Journal у Microsoft назвали іншу причину.

Сатья продав близько 840 тисяч акцій Microsoft зі свого портфеля з метою особистого фінансового планування і диверсифікації. Він прагне постійного успіху компанії, і його активи значно перевищують вимоги, встановлені радою директорів Microsoft,

– мовиться в офіційній відповіді компанії.

Додамо, що Сатья Наделла перебуває на посаді СЕО Microsoft з 2014 року. За цей час ринкова капіталізація компанії зросла майже у 8 разів – до 2,53 трильйона доларів, що на 780% вище, ніж до призначення Наделли генеральним директором.