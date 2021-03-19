В гаражі, ванні та гамаку: де працюють Ілон Маск, Воррен Баффет та інші мільярдери

Джерело:mc.today
Організація робочого місця стала особливо актуальною в час пандемії, коли люди перейшли на віддалену роботу. Але відомі багатії вже давно мають нестандартне робоче місце.
Ілон Маск працює там, де найбільше проблем і тому його робоче місце постійно змінюється. За словами Маска, лідер повинен бути на фронті, а не в тилу.
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Ілон Маск працює там, де його потребують / Financial Times
Наприклад, у 2017 році, коли виникли труднощі з розробкою третьої моделі Tesla й акції компанії впали на 5%, Ілон Маск працював на виробництві по 120 годин на тиждень. Там він проводив квартальні фінансові звіти для акціонерів і навіть ночував на підлозі.
До пандемії коронавірусу Адам Моссера, глава Instagram, працював з офісу в Сан-Франциско та іноді літав в Нью-Йорк.
Коли з'явилася потреба працювати з дому, спочатку він робив це в одній з кімнат, але пізніше переїхав в гараж, оскільки в будинку його відволікали діти.
Адам Моссері веде прямі ефіри з гаражу
Частина його завдань – розповідати про нові функції соцмережі і проводити прямі ефіри, тому крім комп'ютера він встановив в гаражі світло, штатив і камеру.
90-річний бізнесмен і інвестор Уоррен Баффет працює в одному і тому ж будинку понад 50 років. На його робочому місці немає комп'ютера: він спілкується телефоном. А його стіл завалений паперами та іншими важливими для нього речима:
Уоррен Баффет у своєму офісі / Кадр з фільму HBO
У мільярдера Річарда Бренсона ніколи не було робочого місця у звичному розумінні. Він любить працювати у ванній, гамаку або на дивані. Як розповідає сам Бренсон, найцікавіший дзвінок він отримав, приймаючи ванну. Йому дзвонив Нельсон Мандела.
Річард Бренсон у своєму "офісі" / Getty Images
Творець Virgin Group вважає: робоче середовище повинне змінюватися. Монотонність на роботі та вдома притупляє креативність. А зміна обстановки, на його погляд, розслабляє, допомагає мозку перезавантажитися і працювати краще.Гнучкість в роботі – перевага сучасного бізнесу. Працюйте там, де вам зручно, тоді, коли зручно й так, як зручно саме вам завдяки сервісам для гнучкої роботи команд Oфіс там, де ви від Київстар Бізнес.