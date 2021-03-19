Організація робочого місця стала особливо актуальною в час пандемії, коли люди перейшли на віддалену роботу. Але відомі багатії вже давно мають нестандартне робоче місце.

Ілон Маск

Ілон Маск працює там, де найбільше проблем і тому його робоче місце постійно змінюється. За словами Маска, лідер повинен бути на фронті, а не в тилу.

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Ілон Маск працює там, де його потребують / Financial Times

Наприклад, у 2017 році, коли виникли труднощі з розробкою третьої моделі Tesla й акції компанії впали на 5%, Ілон Маск працював на виробництві по 120 годин на тиждень. Там він проводив квартальні фінансові звіти для акціонерів і навіть ночував на підлозі.

Адам Моссера (Instagram)

До пандемії коронавірусу Адам Моссера, глава Instagram, працював з офісу в Сан-Франциско та іноді літав в Нью-Йорк.

Коли з'явилася потреба працювати з дому, спочатку він робив це в одній з кімнат, але пізніше переїхав в гараж, оскільки в будинку його відволікали діти.



Адам Моссері веде прямі ефіри з гаражу

Частина його завдань – розповідати про нові функції соцмережі і проводити прямі ефіри, тому крім комп'ютера він встановив в гаражі світло, штатив і камеру.

Уоррен Баффет

90-річний бізнесмен і інвестор Уоррен Баффет працює в одному і тому ж будинку понад 50 років. На його робочому місці немає комп'ютера: він спілкується телефоном. А його стіл завалений паперами та іншими важливими для нього речима:

Сертифікат про проходження курсу ораторської майстерності від Дейла Карнегі. Ці знання він цінує більше, ніж отримані в університеті.

від Дейла Карнегі. Ці знання він цінує більше, ніж отримані в університеті. Копії старих статей з New York Times, які висвітлюють часи Великої депресії, як постійне нагадування, що це може повторитися.



Уоррен Баффет у своєму офісі / Кадр з фільму HBO

Фотографія батька . Він також працював за тим же ж столом.

. Він також працював за тим же ж столом. Футбольний шолом , підписаний Томом Осборном – улюбленим спортсменом.

, підписаний Томом Осборном – улюбленим спортсменом. Moody's Manual, чиї акції стали першими, які він продав у свої 20 років.

Річард Бренсон

У мільярдера Річарда Бренсона ніколи не було робочого місця у звичному розумінні. Він любить працювати у ванній, гамаку або на дивані. Як розповідає сам Бренсон, найцікавіший дзвінок він отримав, приймаючи ванну. Йому дзвонив Нельсон Мандела.



Річард Бренсон у своєму "офісі" / Getty Images

Творець Virgin Group вважає: робоче середовище повинне змінюватися. Монотонність на роботі та вдома притупляє креативність. А зміна обстановки, на його погляд, розслабляє, допомагає мозку перезавантажитися і працювати краще.

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