Угода може цілком змінити правила глобальної економіки і має на меті:

захистити податкові надходження до державних бюджетів;

забезпечити стабільність бізнесу, який працює за кордоном.

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Той факт, що ми домовилися про цю нову міжнародну податкову систему, є хорошою новиною для всіх нас. Це, безсумнівно, революція в міжнародній податковій системі,

– сказав міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Наслідки введення мінімального податку

Суть ініціативи у тому, що компанії будуть змушені платити податки там, де вони продають, незалежно від країни реєстрації компанії. Відтак такі великі корпорації як Apple, Google чи Facebook не зможуть приховувати свої прибутки в країнах з низькими податками.

Вигода не для всіх

Цікаво, що США від цього податку отримають в 15 разів більше, ніж Китай, за даними Wall Street Journal. Країни, що розвиваються, теж відчують куди менше приросту у податкових надходженнях.

При цьому адміністрація Байдена домагалася ще вищої мінімальної ставки корпоративного податку – у розмірі 21%.