В офіційному повідомленні компанії йдеться, що разом з введеними проти Росії санкціями, проблеми з ланцюжками постачання не дають їм можливості продовжувати роботу на російському ринку. Тому Decathlon призупиняє усю свою діяльність на території країни-терористки.

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Позиція компанії

У французької компанії є співробітники як у Росії, так і в Україні. Decathlon запевнила, що підтримує всіх своїх 125 українських працівників, допомагаючи їм з пошуком тимчасового житла та адміністративними процедурами.

Зокрема, через свій "підрозділ солідарності" у Польщі компанія централізувала надання допомоги місцевим неурядовим організаціям, які займаються розв'язанням гуманітарної кризи. Decathlon ініціювала передачу обладнання та продуктів першої необхідності загальною сумою 2,6 мільйона євро.

Крім того, як зазначили у компанії, ними було створено окремий "фонд солідарності" на суму 1 мільйон євро для допомоги постраждалим від війни в Україні.

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