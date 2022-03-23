У TotalEnergies, схоже, одумалися і вирішили припинити "бізнес на крові". У компанії пообіцяли забезпечити суворе дотримання європейських санкцій проти Росії, поточних і майбутніх, незалежно від наслідків для управління її активами в Росії.

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Закупівлі планують припинити якнайшвидше

Рішення не укладати і не продовжувати контракти на закупівлю російських енергоресурсів ухвалили в односторонньому порядку.

Всі закупівлі російської нафти та нафтопродуктів планують припинити якнайшвидше і не пізніше кінця 2022 року, заявили у компанії.

Цьому передувало те, що 2 британські акціонери TotalEnergies закликали компанію піти з російських проєктів і розірвати всі зв'язки з країною-терористкою, яка розпочала війну проти народу України.

До слова, журналісти підрахували, скільки ракет запустила Росія на податки від Nestle, Renault та Philip Morris – компаній, які продовжують фінансувати тероризм та вбивства українців.



Компанії, які залишаються в Росії, фінансують війну / Інфографіка 24 каналу

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