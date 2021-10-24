Французька компанія з кіберзахисту Thales відкриє офіс в Україні

Французька компанія, яка займається кіберзахистом, Thales планує відкрити свій офіс в Україні. Наразі роботи у цьому напрямі тривають.

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що французька компанія вже призначила директора офісу. Ним став Сергій Романець.

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Thales бачить потенціал в Україні

Компанії цікавий ринок України і Thales бачить великий потенціал для розвитку і застосування своїх продуктів з кібербезпеки.

Уміння протистояти кібератакам критично важливо для кожної держави в сучасному цифровому світі. Це сфера, яка вимагає постійного поліпшення та оновлення рішень. Тому Україна зацікавлена в обміні досвідом, спільних навчаннях і практичній взаємодії з іншими країнами,

– зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

У Міністерстві додали, що французька компанія Thales також випускає:

інформаційні системи для авіакосмічного,

військового і морського застосування.

У Thales вже є офіси та науково-дослідні центри в 56 країнах світу.

Під час зустрічі Михайла Федорова з представниками компанії Thales, яка відбулася у Парижі, сторони обговорили створення цифрових документів і кібербезпеки на основі штучного інтелекту.



У Мінцифри анонсували відкриття офісу Thales / Фото Мінцифри