Французька компанія з кіберзахисту Thales відкриє офіс в Україні
Джерело:Мінцифра
Французька компанія, яка займається кіберзахистом, Thales планує відкрити свій офіс в Україні. Наразі роботи у цьому напрямі тривають.
У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що французька компанія вже призначила директора офісу. Ним став Сергій Романець.
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Thales бачить потенціал в Україні
Компанії цікавий ринок України і Thales бачить великий потенціал для розвитку і застосування своїх продуктів з кібербезпеки.
Уміння протистояти кібератакам критично важливо для кожної держави в сучасному цифровому світі. Це сфера, яка вимагає постійного поліпшення та оновлення рішень. Тому Україна зацікавлена в обміні досвідом, спільних навчаннях і практичній взаємодії з іншими країнами,
– зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
У Міністерстві додали, що французька компанія Thales також випускає:
- інформаційні системи для авіакосмічного,
- військового і морського застосування.
Під час зустрічі Михайла Федорова з представниками компанії Thales, яка відбулася у Парижі, сторони обговорили створення цифрових документів і кібербезпеки на основі штучного інтелекту.
У Мінцифри анонсували відкриття офісу Thales / Фото Мінцифри