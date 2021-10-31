Французи будують катери для українських прикордонників: перший спустять на воду в листопаді

Французька компанія ОСЕА будує катери для Держприкордонслужби України. Загалом у роботі перебуває 10 корпусів майбутніх суден.

Будівництво катерів супроводжують українські прикордонники. Перший корпус FPB 98 MKI моряки України прийняли всередині лютого 2021 року. Спустити його на воду планують до кінця поточного року.

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Ще на 5 патрульних суднах облаштовують спеціальні системи, механізми та пристрої. Окрім цього, у 2022 році до французької ОСЕА відправлять українських прикордонників на навчання.

Українці перейматимуть досвід французів

У Франції працівників Держприкордонслужби навчатимуть використовувати та обслуговувати нові катери загалом і їхні окремі деталі. Наразі відповідні екіпажі та групи проходять підготовку в українському відомстві.

Держприкордонслужба України отримає нові катери / Фото з сайту МВС і Defence Express

У листопаді 2019 року міністерства внутрішніх справ України та Франції підписали угоду, згідно з якою прикордонникам збудують 20 патрульних катерів FPB 98 MKI. Маневрене судно має довжину понад 30 метрів та складається з легкого алюмінію, що дозволяє пливти на швидкості до 30 вузлів на 1200 морських миль. Вартість будівництва становить 136,5 мільйона євро.

За попередньою інформацією, надсучасні катери обладнають потужними оптично-електронними системами спостереження. Кожен буде укомплектований RIB-човнами та зброєю. Їх використовуватимуть для охорони водного держкордону України та пошуково-рятувальних операцій.

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