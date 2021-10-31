Французи будують катери для українських прикордонників: перший спустять на воду в листопаді
Джерело:ДПСУ
Французька компанія ОСЕА будує катери для Держприкордонслужби України. Загалом у роботі перебуває 10 корпусів майбутніх суден.
Будівництво катерів супроводжують українські прикордонники. Перший корпус FPB 98 MKI моряки України прийняли всередині лютого 2021 року. Спустити його на воду планують до кінця поточного року.
До теми У Франції будують катери для української морської охорони: фото
Ще на 5 патрульних суднах облаштовують спеціальні системи, механізми та пристрої. Окрім цього, у 2022 році до французької ОСЕА відправлять українських прикордонників на навчання.
Українці перейматимуть досвід французів
У Франції працівників Держприкордонслужби навчатимуть використовувати та обслуговувати нові катери загалом і їхні окремі деталі. Наразі відповідні екіпажі та групи проходять підготовку в українському відомстві.
Держприкордонслужба України отримає нові катери / Фото з сайту МВС і Defence Express
За попередньою інформацією, надсучасні катери обладнають потужними оптично-електронними системами спостереження. Кожен буде укомплектований RIB-човнами та зброєю. Їх використовуватимуть для охорони водного держкордону України та пошуково-рятувальних операцій.
У Франції будуть катери для України: дивіться відео Держприкордонслужби
Морська охорона в Україні: останні новини
- У Держприкордонслужбі України давно замислилися над підвищенням надійності охорони морського кордону. Зокрема голова служби Сергій Дейнеко наголосив на потребі модернізації суден.
- У лютому 2021 року Військово-морські сили отримали допомогу від США у вигляді швидкісних катерів та надувних човнів.
- До Чорного моря також відправили американський ракетний есмінець USS Porter, який працюватиме з партнерами НАТО задля зміцнення безпеки в регіоні.