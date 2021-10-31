Будівництво катерів супроводжують українські прикордонники. Перший корпус FPB 98 MKI моряки України прийняли всередині лютого 2021 року. Спустити його на воду планують до кінця поточного року.

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Ще на 5 патрульних суднах облаштовують спеціальні системи, механізми та пристрої. Окрім цього, у 2022 році до французької ОСЕА відправлять українських прикордонників на навчання.

Українці перейматимуть досвід французів

У Франції працівників Держприкордонслужби навчатимуть використовувати та обслуговувати нові катери загалом і їхні окремі деталі. Наразі відповідні екіпажі та групи проходять підготовку в українському відомстві.

Держприкордонслужба України отримає нові катери / Фото з сайту МВС і Defence Express

За попередньою інформацією, надсучасні катери обладнають потужними оптично-електронними системами спостереження. Кожен буде укомплектований RIB-човнами та зброєю. Їх використовуватимуть для охорони водного держкордону України та пошуково-рятувальних операцій.

У Франції будуть катери для України: дивіться відео Держприкордонслужби

Морська охорона в Україні: останні новини

  • У Держприкордонслужбі України давно замислилися над підвищенням надійності охорони морського кордону. Зокрема голова служби Сергій Дейнеко наголосив на потребі модернізації суден.
  • У лютому 2021 року Військово-морські сили отримали допомогу від США у вигляді швидкісних катерів та надувних човнів.
  • До Чорного моря також відправили американський ракетний есмінець USS Porter, який працюватиме з партнерами НАТО задля зміцнення безпеки в регіоні.