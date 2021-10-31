Будівництво катерів супроводжують українські прикордонники. Перший корпус FPB 98 MKI моряки України прийняли всередині лютого 2021 року. Спустити його на воду планують до кінця поточного року.
До теми У Франції будують катери для української морської охорони: фото
Ще на 5 патрульних суднах облаштовують спеціальні системи, механізми та пристрої. Окрім цього, у 2022 році до французької ОСЕА відправлять українських прикордонників на навчання.
Українці перейматимуть досвід французів
У Франції працівників Держприкордонслужби навчатимуть використовувати та обслуговувати нові катери загалом і їхні окремі деталі. Наразі відповідні екіпажі та групи проходять підготовку в українському відомстві.
Держприкордонслужба України отримає нові катери / Фото з сайту МВС і Defence Express
За попередньою інформацією, надсучасні катери обладнають потужними оптично-електронними системами спостереження. Кожен буде укомплектований RIB-човнами та зброєю. Їх використовуватимуть для охорони водного держкордону України та пошуково-рятувальних операцій.
У Франції будуть катери для України: дивіться відео Держприкордонслужби
Морська охорона в Україні: останні новини
- У Держприкордонслужбі України давно замислилися над підвищенням надійності охорони морського кордону. Зокрема голова служби Сергій Дейнеко наголосив на потребі модернізації суден.
- У лютому 2021 року Військово-морські сили отримали допомогу від США у вигляді швидкісних катерів та надувних човнів.
- До Чорного моря також відправили американський ракетний есмінець USS Porter, який працюватиме з партнерами НАТО задля зміцнення безпеки в регіоні.