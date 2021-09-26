Франшиза – це не про самореалізацію: кому не варто відкривати бізнес під готовим чужим брендом

Підприємцям, які постійно думають про створення чогось нового, удосконалення та експерименти, точно не варто розглядати можливість відкриття бізнесу за франшизою. Купувати готову бізнес-модель і намагатись її "покращити", зокрема змінити інтер'єр чи перефарбувати все в улюблений колір, не має жодного сенсу.

Якщо у підприємця є бажання відкрити придорожній ресторанчик і подавати там борщ за маминим рецептом, то саме це і треба зробити. Купувати франшизу, наприклад, кафе-кондитерської, і вводити у меню першу страву – суперечить усім правилам класичного франчайзингу.

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Просто придбати готову бізнес-модель – недостатньо

Франчайзери, які дорожать репутацією мережі, забороняють змінювати діючу систему. Покупець франшизи повинен розуміти, що він розгортає свою діяльність у межах цієї системи, що придбана франшиза – це не повністю його автономний бізнес, і ніколи таким не буде.

Покупець франшизи може впливати тільки на роботу команди, рівень обслуговування клієнтів та відносини з орендодавцем. Ці галузі справді залишаються у його зоні відповідальності.

Ось реальна історія одеської франшизної мережі сендвіч-барів: власник закладу біля набережної вирішив окрім бутербродів торгувати ще й пловом. На вимогу франчайзера усунути "нововведення", підприємець відповів: "У нас ресторан із видом на море. А дивлячись на море, клієнтам хочеться плову".

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Чому франшиза – це не про самореалізацію

Підприємцю, який займає подібну з одеським бізнесменом позицію, однозначно краще розвивати власний бізнес, а не купувати франшизу. Якщо ж він шукає "міцне плече мудрого батька" в особі франчайзера і готовий діяти за його правилами, лише тоді варто звернути увагу на таку можливість.

Класична модель франчайзингу передбачає, що покупець є завжди залежним. Він отримує діючу систему, і якщо вона йому не підходить, то доведеться втратити чимало грошей.

Модель співпраці за франшизою підійде тим підприємцям, які розуміють модель економіки спільного користування. Просте порівняння: можна взяти в оренду автомобіль, але він не твій. Він твій доти, доки ти за нього платиш і використовуєш у межах домовленості, а франшиза – це щось подібне.

Підприємці звертаються до мене за діючою системою. Їм не потрібна самореалізація, а важлива саме працююча бізнес-модель,

– розповідає власник франшизи ресторанів Mafia Тарас Середюк.

Кому варто купувати франшизу

Франшиза – це оренда чужого досвіду. Підприємець купує систему, у межах якої хоче і може працювати. Прогресивний світ вже звик до оренди квартир, автомобілів і навіть телефонів, – тепер треба звикнути до того, що бізнес теж може здаватись в оренду.

Якщо ви дійсно готові підкорятися і плідно працювати за чужими стандартами, то франшиза – це ідеальний варіант. Купуючи франшизу, пам'ятайте: тут немає жодних правил окрім одного – треба дотримуватись всіх правил, встановлених франчайзером.

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