Франшиза "Еко-Лавки": як відкрити сучасний та прибутковий магазин за місяць

Існує багато людей, які мріють зайнятись бізнесом. Однак більшість з них боїться, адже не знає з чого почати. Є гарне рішення – робота за франшизою.

Як відкрити "Еко-Лавку" за франшизою – читайте далі. Журналісти підготували відповіді та акценти на головні моменти.

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У скільки обійдеться відкриття

Для відкриття магазину "Еко-Лавку" необхідне відповідне приміщення – від 20 до 70 квадратних метрів. Приблизна сума, яку потрібно вкласти у відкриття магазину, це 650 тисяч – 750 тисяч гривень.

Однак підприємців запевняють, що ця сума повинна окупитися вже за 1 – 2 роки. Паушальний внесок – 65 тисяч гривень, а роялті (платіж за користування) – 3% від обороту щомісяця.

Якщо постаратися та мати усі інструменти та гроші – магазин можна відкрити вже за 1 – 1,5 місяці.

Що відомо про "Еко-Лавку"? Це найбільша мережа магазинів здорового харчування в Україні. Існує 98 магазинів у 17 українських містах. "Еко-Лавка" пропонує своїм покупцям крупи, горіхи, олію, консервацію, молочку, корисні солодощі. Ба більше, у магазинах є також органічна косметика та безпечна побутова хімія.

Головні кроки

Якщо ви ознайомилися з умовами співпраці і вам все підходить – заповнюйте на сайті заявку . Після цього варто лише чекати, представники "Еко-Лавки" зв'яжуться з вами протягом дня.

. Після цього варто лише чекати, представники "Еко-Лавки" зв'яжуться з вами протягом дня. Вас запросять на зустріч. Власник франшизи детальніше розповідатиме про певні особливості процесів у компанії. Якщо партнер погоджується – отримує бізнес-план для успішного старту. Разом з ним – пакет навчальних матеріалів.

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