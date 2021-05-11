Ford відкликає 600 тисяч автомобілів у США: яка причина

У понеділок Ford оголосив, що відкликає понад 600 000 автомобілів Ford Explorer по всій території Сполучених Штатів. Проблема з кришками рейлінгу на даху.
Чому відкликають автомобілі
Компанія заявила, що кришки даху на окремих автомобілях Ford Explorer 2016 – 2019 років можуть від'єднатися під час руху та створити проблему для інших на дорозі.
Які автомобілі відкликають
До числа автомобілів, які мають цю проблему ввійшли базові та XLT комплектації, а також моделі Police Interceptor та Explorer Sport із кришками на рейлінгу на даху, які пофарбовані в сріблястий, чорний або "абсолютно чорний". Загалом їх 620 483 машин у США.
Ford Explorer Sport відкличуть у США / Фото Ford
Крім того, це торкнулося клієнтів у Канаді (36 419) та Мексиці (4260).
У Ford заявили, що їм не відомо про будь-які аварії чи травми, пов'язані з цією проблемою.
Компанія Ford: коротко
- Компанії 118 років і вона займає 15 місце у світі за ринковою капіталізацією – 39,4 мільярда доларів, за даними Visual Capitalist.
- Нещодавно компанія заявила, що у Європі випускатиме лише електромобілі. Гібридні моделі випускатимуть до 2026 року, а вже у 2030 році лінійка автомобілів буде представлена лише електротранспортом.