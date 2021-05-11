Ford відкликає 600 тисяч автомобілів у США: яка причина

У понеділок Ford оголосив, що відкликає понад 600 000 автомобілів Ford Explorer по всій території Сполучених Штатів. Проблема з кришками рейлінгу на даху.

Чому відкликають автомобілі

Компанія заявила, що кришки даху на окремих автомобілях Ford Explorer 2016 – 2019 років можуть від'єднатися під час руху та створити проблему для інших на дорозі.

Які автомобілі відкликають

До числа автомобілів, які мають цю проблему ввійшли базові та XLT комплектації, а також моделі Police Interceptor та Explorer Sport із кришками на рейлінгу на даху, які пофарбовані в сріблястий, чорний або "абсолютно чорний". Загалом їх 620 483 машин у США.



Ford Explorer Sport відкличуть у США / Фото Ford

Крім того, це торкнулося клієнтів у Канаді (36 419) та Мексиці (4260).

У Ford заявили, що їм не відомо про будь-які аварії чи травми, пов'язані з цією проблемою.

Компанія Ford: коротко